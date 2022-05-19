Дополнительный отпуск за отдых в России предложил давать депутат Госдумы

«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — пояснил Хамзаев.
И добавил — при этом отдых на российских курортах должен будет составлять не менее двух недель «с подтверждением».
По его мнению, такая мера позволит России конкурировать с такими туристическими кластерами, как Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет, Таиланд, пишет Газета.Ru.
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