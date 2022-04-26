Мототуры на Алтай попали в рейтинг самых неожиданных маршрутов россиян

Эксперты Geo. Platforma совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel. me и мобильным оператором Tele2 провели исследование и назвали самые неожиданные туристические маршруты, которые россияне выбирали в 2021 году, пишет Lenta.ru.

С каждым годом все популярнее становятся авторские туры по России — активные путешествия с интересными маршрутами.

Например, туристы отправляются в мототуры для новичков и опытных водителей на Алтай, в Анапу и Калининград, выбирают астросъемку в Крыму, винные туры или празднование дня рождения в трекинге по Приэльбрусью.

При этом эксперты также выяснили самые популярные направления для внутреннего туризма. В Калининградской области путешественники обычно выбирают Зеленогорск. По сравнению с 2020-м годом на 20% выросло число туристов, посетивших этот курорт. Вторым по популярности стал остров Канта, третьей — Куршская коса.

Аналитики уверены, что спрос на внутренний туризм вырос не только из-за закрытия границ, но и из-за программы туристического кешбэка.

Ранее сообщалось, что предложено исключить Сочи из программы туристического кешбэка.