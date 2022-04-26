26 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Мототуры на Алтай попали в рейтинг самых неожиданных маршрутов россиян

Эксперты Geo. Platforma совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel. me и мобильным оператором Tele2 провели исследование и назвали самые неожиданные туристические маршруты, которые россияне выбирали в 2021 году, пишет Lenta.ru.

"Урал" делает мотоциклы для американцев.
"Урал" делает мотоциклы для американцев.
wroom.ru

С каждым годом все популярнее становятся авторские туры по России — активные путешествия с интересными маршрутами.

Например, туристы отправляются в мототуры для новичков и опытных водителей на Алтай, в Анапу и Калининград, выбирают астросъемку в Крыму, винные туры или празднование дня рождения в трекинге по Приэльбрусью.

При этом эксперты также выяснили самые популярные направления для внутреннего туризма. В Калининградской области путешественники обычно выбирают Зеленогорск. По сравнению с 2020-м годом на 20% выросло число туристов, посетивших этот курорт. Вторым по популярности стал остров Канта, третьей — Куршская коса.

Аналитики уверены, что спрос на внутренний туризм вырос не только из-за закрытия границ, но и из-за программы туристического кешбэка.

Ранее сообщалось, что предложено исключить Сочи из программы туристического кешбэка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость