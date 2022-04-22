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Туризм

Предложено исключить Сочи из программы туристического кешбэка

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил о необходимости исключить Сочи из программы туристического кешбэка, сообщают «Известия»..

Сочи.
Сочи.
unsplash.com

По мнению эксперта, в первую очередь надо поддерживать регионы юга России, которые недосчитались отдыхающих из-за закрытия аэропортов. Среди предложенных мер: субсидии отелям и санаториям, развитие наземных маршрутов доставки туристов, а также запуск следующего этапа программы туристического кешбэка с фокусом именно на эти регионы.

Специалист отметил — ограничения на полеты в ряд аэропортов России негативно сказались на турпотоке, поскольку большинство соотечественников либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки.

Гостиницы Анапы, Геленджика, Крыма и других регионов с закрытым небом заполняются не полностью и несут расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчисляя налоги и выплачивая зарплату сотрудникам, пишет Lenta.ru.

«Суть нашего предложения — исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так все хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион — все равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд, это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса», — добавил Мкртчян.

Между тем россияне бросились массово бронировать отдых на майские праздники.

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