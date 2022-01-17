17 января
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Туризм

Россияне бросились массово бронировать отдых на майские праздники

С начала 2022 года объем бронирований туров в Турцию на майские праздники в полтора раза превысил показатели 2019 года, сообщает «Коммерсантъ».

Аланья. Турция.
Аланья. Турция.
Altapress.ru

Так, по информации Travelata.ru, за первый неполный месяц 2022 года глубина продаж туров в Турцию на майские каникулы уже составила 2%, в прошлом году — всего 0,3%.

Специалисты Level. Travel добавили, что на республику приходится 63% от всего числа бронирований, следом идет Египет — 15% и российские курорты 8%.

В Tez Tour также наблюдают существенный интерес к турам в мае — 80% спроса формирует Турция, оставшиеся 20% распределены между Грецией, Египтом, Кипром и другими направлениями.

Туристы начали задумываться об отдыхе сильно заранее благодаря возможности гибкой оплаты — для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 10%, остальная стоимость вносится за две-три недели до вылета, пишет Lenta.ru.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, около 20% путешественников (около 300 тыс. человек), перенесли свои отпуск на май 2022 года, так как год назад из-за очередной волны пандемии не смогли отправиться в Турцию.

Между тем многие россияне откладывают бронирования на майские праздники, ожидая запуска очередного этапа программы туристического кэшбэка.

Ранее о запуске программы школьного туризма заявил премьер Михаил Мишустин. А президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с туризмом цитатой из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя».

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