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Работа и обучение

Россияне назвали качества своих коллег, которые раздражают как «пенопласт по стеклу»

Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Работа.ру.

Кадр из трейлера сериала "Хороший человек".
Кадр из трейлера сериала "Хороший человек".
кадр из видео.

В опросе приняли участие более 4,2 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны. Они могли выбрать не более трех вариантов ответа.

«На первом месте оказались лицемерие и обман — его выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34% респондентов отметили этот вариант ответа», — говорится в исследовании.

На третьем месте, по мнению 33% россиян, расположилось неуважительное отношение к чужому труду.

Также 32% респондентов выделили непрофессионализм, а замыкает пятерку безответственность — 23%.

При этом за рамками топа оказались конфликтность (20%), лень (15%), узость кругозора (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%) и вредные привычки (5%).

В варианте «другое» 3% респондентов чаще всего отмечали, что у них на работе отличный коллектив.

Ранее опрос показал, что россияне становятся все агрессивнее по отношению к высшей власти.

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