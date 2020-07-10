Россияне назвали качества своих коллег, которые раздражают как «пенопласт по стеклу»

В опросе приняли участие более 4,2 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны. Они могли выбрать не более трех вариантов ответа.
«На первом месте оказались лицемерие и обман — его выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34% респондентов отметили этот вариант ответа», — говорится в исследовании.
На третьем месте, по мнению 33% россиян, расположилось неуважительное отношение к чужому труду.
Также 32% респондентов выделили непрофессионализм, а замыкает пятерку безответственность — 23%.
При этом за рамками топа оказались конфликтность (20%), лень (15%), узость кругозора (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%) и вредные привычки (5%).
В варианте «другое» 3% респондентов чаще всего отмечали, что у них на работе отличный коллектив.
Ранее опрос показал, что россияне становятся все агрессивнее по отношению к высшей власти.