Россияне вышли на «четырехдневку». Порядок оплаты

Губернатор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. День считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.

Неработающие в день голосования граждане страны не потеряют в зарплате за июль. А все работающие смогут взять день отдыха, отметили в Роструде. В этом случае выход 1 июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, пишет РИА Новости.

Трудовые права

Рабочая группа по поправкам к Конституции намерена отслеживать соблюдение трудовых и избирательных прав россиян в ходе общероссийского голосования.

Также граждан попросили сообщать об отказах работодателей оплачивать выходной день 1 июля.

«У нас есть положения, защищающие избирательные и трудовые права, по поводу выходного дня, фальсификаций, вбросов и других нарушений голосования. Так что мы здесь на страже стоим. Если такие нарушения есть, к нам обращайтесь, мы будем эти вопросы отслеживать», — ранее заявлял сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Он подчеркнул — неоплата выходного дня работодателем может привести к уголовному преследованию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию сначала было назначено на 22 апреля, но тогда его пришлось отложить, чтобы обезопасить граждан из-за эпидемии коронавируса в стране, пишет «РГ».

С учетом эпидобстановки в регионах было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.