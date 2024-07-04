«Ростелеком» приглашает на работу специалистов по продажам и установкам услуг

«Ростелеком» в Барнауле принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Компания представила свои вакансии на главной региональной площадке «Карьерный движ. Семья. Работа» в парке «Изумрудный». За несколько часов локацию оператора посетили более 200 человек.

Организатором федерального этапа ярмарки в краевой столице выступил Кадровый центр «Работа России». Посетители могли ознакомиться с предложениями по трудоустройству от более 100 работодателей, увидеть экспозиции образовательных учреждений города, принять участие в мастер-классах и розыгрыше. Представители Алтайского филиала «Ростелекома» предлагали соискателям стать сотрудниками компании по двум специальностям: менеджер по продажам и инсталлятор услуг.

Приглашаем молодых людей прокачаться, стать крутыми продажниками и получать удовольствие и азарт от каждого “завоеванного” клиента. Мы предлагаем гибкий график с возможностью совмещать работу и учебу, что очень удобно для студентов. У нас дружная команда, уютный офис с собственной кухней, драйвовая атмосфера и много своих фишек, — сообщила руководитель группы активных продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Марина Анфимова.

Трудоустройство в «Ростелекоме», кроме подработки и дохода, предполагает корпоративное обучение и наставничество. «Кандидат на вакансию научится грамотно выстраивать свою речь, работать с возражениями, овладеет инструментами по повышению стрессоустойчивости. Это как раз те факторы, без которых невозможно стать успешным, — добавила Марина Анфимова.

«Ростелеком» в Барнауле принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В обязанности монтажника интернет-сетей (инсталлятора) входит подключение услуг связи, настройка оборудования и консультирование клиентов. «Ростелеком» предлагает претендентам на эту профессию доход от 70 000 рублей со сменным графиком работы 2/2 и компенсацией расходов за личный транспорт. У кандидата на вакансию приветствуется опыт работы и готовность к разъездному характеру деятельности. Компания также предоставит возможность профессионального обучения навыкам и технике продаж.

Работа в федеральной компании — это не только престиж и возможность поправить резюме, но и хорошая защищенность. В социальный пакет наших сотрудников входит медицинская страховка с компенсацией расходов на медуслуги, дополнительные выплаты к отпуску, действует корпоративная жилищная программа, а также пенсионная программа, предполагающая финансовые накопления для выхода на заслуженный отдых, — подчеркнул директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

По вопросам трудоустройства в группу активных продаж Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» обращайтесь по телефону: 8 983 382 35 00. Отправить резюме на вакансию инсталлятора можно на сайтe компании.

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