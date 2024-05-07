С помощью гадалок и карт таро начали искать работодатели сотрудников

У компаний вырос интерес к необычным методам оценки приходящих соискателей — тестированию на полиграфе и с привлечением астрологов и гадалок, сообщает «Коммерсант» .

Альтернативные способы проверки применяются при поиске специалистов с материальной ответственностью и руководителей, указывает Газета.Ru.

Однако экзотические методы вызывают у соискателей недоумение.

Ранее сообщалось, кого и где ждут на работу после ярмарки профессий в Барнауле.

Ярмарку посетили много школьников и студентов. Для них подготовили обучающие и профориентационные программы. Работодатели организовывали площадки, в том числе интерактивные, где показывали преимущества своих компаний. Можно было не только смотреть, но и участвовать в конкурсах и мастер-классах.

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