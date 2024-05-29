Школьницу распределили ухаживать за надгробиями в качестве практики, рассказала мать девочки в соцсетях.

Это произошло в Великобритании, указывает Lenta.ru.

По словам матери, в учебном заведении стараются распределять на рабочие места в соответствии с их умениями и интересами. Несмотря на то, что ее ребенок увлекается музыкой, искусством, фотографией и рукоделием, ее отправили на кладбище.

Но мама заметила, что не будет просить отправить на практику дочь в другое место. Женщина считает — выполнение случайных задач закаляет характер.

Ранее сообщалось, что в барнаульских школах появятся прокурорские классы. Данный проект в Алтайском крае запустят впервые.

Занятия в прокурорских классах будут проводить преподаватели различных учебных заведений края, а также ветераны и сотрудники органов прокуратуры. Работа с детьми будет включать не только уроки, но и внеклассные мероприятия, практики и выезды в территориальные прокуратуры, суды и поднадзорные учреждения. Также предусмотрен летний отдых для учеников прокурорских классов.

В рамках обучения школьники будут не только осваивать работу со специализированным оборудованием, таким как криминалистический чемодан, но и заниматься в оборудованных аудиториях.

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