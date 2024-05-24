24 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

В барнаульских школах появятся прокурорские классы

В следующем учебном году в трех барнаульских школах появятся прокурорские классы. Данный проект в Алтайском крае запустят впервые. Об этом пишет «Банкфакс».

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Классы прокурорского профиля создадут на базе школ № 31, 38 и 59. Эта работу начали по инициативе прокурора региона Антона Германа.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Андрей Аксенов подчеркнул важность ранней профессиональной ориентации детей. Это помогает им определить свои приоритеты и будущую профессию после окончания школы.

Занятия в прокурорских классах будут проводить преподаватели различных учебных заведений края, а также ветераны и сотрудники органов прокуратуры. Работа с детьми будет включать не только уроки, но и внеклассные мероприятия, практики и выезды в территориальные прокуратуры, суды и поднадзорные учреждения. Также предусмотрен летний отдых для учеников прокурорских классов.

В рамках обучения школьники будут не только осваивать работу со специализированным оборудованием, таким как криминалистический чемодан, но и заниматься в оборудованных аудиториях.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Одна из аудиторий будет максимально воссоздавать атмосферу зала судебных заседаний, включая места для судьи, сторон обвинения и защиты, а также зону для обвиняемого.

По окончании обучения ученики прокурорских классов получат свидетельства о рабочей профессии, что даст им право на профессиональную деятельность по полученной квалификации. Успешное завершение учебы также предоставит льготные условия для поступления в промышленно-технический колледж или, на конкурсной основе, в вуз по целевому направлению от прокуратуры.

Обучение продлится два года, и поступить в прокурорский класс можно будет после окончания девяти классов школы. Для этого нужно подать заявление в одну из тех школ с 24 июня по 20 июля и до 1 августа пройти профориентационное тестирование. После получения высшего образования прокуратура Алтайского края гарантирует трудоустройство молодым специалистам как минимум на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выпускники начали сдавать первые экзамены.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Погнали играть
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость