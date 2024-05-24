В следующем учебном году в трех барнаульских школах появятся прокурорские классы. Данный проект в Алтайском крае запустят впервые. Об этом пишет «Банкфакс».

Классы прокурорского профиля создадут на базе школ № 31, 38 и 59. Эта работу начали по инициативе прокурора региона Антона Германа.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Андрей Аксенов подчеркнул важность ранней профессиональной ориентации детей. Это помогает им определить свои приоритеты и будущую профессию после окончания школы.

Занятия в прокурорских классах будут проводить преподаватели различных учебных заведений края, а также ветераны и сотрудники органов прокуратуры. Работа с детьми будет включать не только уроки, но и внеклассные мероприятия, практики и выезды в территориальные прокуратуры, суды и поднадзорные учреждения. Также предусмотрен летний отдых для учеников прокурорских классов.

В рамках обучения школьники будут не только осваивать работу со специализированным оборудованием, таким как криминалистический чемодан, но и заниматься в оборудованных аудиториях.

Суд, Фемида. unsplash.com.

Одна из аудиторий будет максимально воссоздавать атмосферу зала судебных заседаний, включая места для судьи, сторон обвинения и защиты, а также зону для обвиняемого.

По окончании обучения ученики прокурорских классов получат свидетельства о рабочей профессии, что даст им право на профессиональную деятельность по полученной квалификации. Успешное завершение учебы также предоставит льготные условия для поступления в промышленно-технический колледж или, на конкурсной основе, в вуз по целевому направлению от прокуратуры.

Обучение продлится два года, и поступить в прокурорский класс можно будет после окончания девяти классов школы. Для этого нужно подать заявление в одну из тех школ с 24 июня по 20 июля и до 1 августа пройти профориентационное тестирование. После получения высшего образования прокуратура Алтайского края гарантирует трудоустройство молодым специалистам как минимум на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выпускники начали сдавать первые экзамены.

Самое важное - в нашем Telegram-канале