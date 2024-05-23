В Барнауле стартовал период сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Экзамен по русскому языку состоится 28 мая, по математике (профильный и базовый уровни) — 31 мая. Обществознание и физику выпускники будут сдавать 4 июня, информатику и иностранные языки (устная часть) — 7 и 8 июня соответственно. Экзамены по биологии, истории и иностранным языкам (письменная часть) пройдут 11 июня.

Также предусмотрены резервные дни для ЕГЭ по всем предметам:

Физика, география, обществознание, литература — 13 июня.

Русский язык — 17 июня.

История, химия, иностранные языки (устная часть) — 18 июня.

Биология, иностранные языки (письменная часть), информатика — 19 июня. Математика (профильный и базовый уровень) — 20 июня.

Резервный день по всем предметам — 21 июня.

Сдавать ЕГЭ будут почти 3,5 тысячи выпускников. Всего для проведения экзаменов задействуют 19 экзаменационных пунктов, во всех ППЭ организовано видеонаблюдение.

Отмечается, что в текущем году выпускники смогут пересдать один из предметов практически сразу, летом, не дожидаясь осени. И это даст возможность не упустить шанс поступления в вуз. Дни для пересдач уже определены — 4 и 5 июля.

Ранее стало известно, что изменится в ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.

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