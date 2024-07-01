Всероссийская ярмарка профессий «Работа России. Время возможностей» прошла 28 июня. Три площадки работало в Алтайском крае — в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Altapress.ru побывал на барнаульском карьерном движе, заглянул на ярмарку образовательных услуг и посмотрел, что там подготовили для молодежи настолько интересного, что вокруг площадок толпились, несмотря на жару.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024.

Примерить роли

У входа, прямо напротив сцены с артистами и ведущими, посетителей встречала площадка организаторов, где можно было примерить на себя разные профессии на фото. Специальные аппарат делал фотографию на месте, а нейросеть превращала в заранее выбранную профессию — учителя, химика, пилота и др. Фото тут же печатали и отдавали с собой. Совершенно бесплатно.

Правда, из-за солнечных бликов ИИ мог принять вас за другую национальность. Меня превратили в азиатку. Впрочем, все равно красиво вышло.

Сладость в радость

Образовательный сервис «ИнПро» зазывал прохожих бесплатной сладкой ватой. Но не все так просто. Плата была — сообщением в WhatsApp. Нужно было отсканировать QR-код и отправить уже заготовленное за вас сообщение менеджеру «ИнПро». В обмен на пару строк — сладкое облако и заряд позитива. Ловко придумано, даже не сразу поняла.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

Почувствовать себя умным

В отличие от коллег из «ИнПро», представители Академии гостеприимства заставляли радоваться не через язык, а через мозг. Прохожим предлагали ответить на несколько вопросов викторины на одну из тем. Темы, кстати, совпадали с программами обучения.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

Я выбрала торговое дело и даже ответила везде правильно. Вопросы, на самом деле, несложные, запросто ответишь, обладая хоть небольшой общей эрудицией. Но приятное чувство удовлетворения (и цветная линейка в подарок) все равно осталось.

Физика в деле

Политехнический техникум тоже заставил слегка напрячь (насколько это возможно на жаре) свои умственные силы. Предлагалось, например, собрать свой персональный компьютер из запчастей, а также по рисунку — схему для подключения лампочки к электрической сети. Попробовала с лампочкой. Пара минут перебирания деталей — и вот огонек горит.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

Такие, рассказали представители колледжа, и даже сложнее (например, роботов) студенты собирают прямо на занятиях. И после обучения без работы не останутся — с соответствующего факультета выходят универсальные специалисты, способные обслуживать любое оборудование, от промышленных агрегатов до бытовых.

Тест по лепке

Барнаульский медколледж предлагал всем желающим опробовать себя, например, в роли стоматолога-ортопеда и слепить из специальной глины макет зуба — повторить за образцом. Это, кстати, вступительное испытание на специальность. Представители учреждения уверенно сказали, что абитуриенты справляются — особенно помогает здесь пространственное мышление и умение разбивать сложную фигуру на несколько простых.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

Исследовательский уголок

Много площадок представил Аграрный университет. На одной, например, прохожим предлагали провести исследование почвы на кислотность и по специальной табличке сверить, какие культуры можно на ней выращивать. Чувствуешь себя штатным агрономом НИИ.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

По соседству от почвоведов площадке расположилась площадка по исследованию генов крови с микроскопами. В объективе прибора желающие могли взглянуть на человеческие и лягушачьи клетки крови, а через наглядное представление на кружочках можно было попробовать вычислить свою группу крови по группам крови родителей.

Стать пилотом

Летная школа АГАУ принесла на ярмарку дроны — те, на которых учат студентов управлять беспилотными аппаратами. А еще дали возможность поуправлять этой техникой — правда, только в учебной программе на компьютере. Студентов-то пускают к настоящим машинам не сразу, что уж говорить про обывателей. И правильно делают — управлять этими малышами куда сложнее, чем может показать на первый взгляд. Я продержалась недолго — разбилась несколько раз.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

Снова порадовать язык

Трендовая тема микрозелени не обошла стороной и карьерный движ. Целая грядка встречала прохожих на еще одной станции АГАУ. Специалисты подробно рассказали, как она выращивается, прямо на практике, дав вырастить свои первые семена в контейнере. Контейнер можно взять с собой и через несколько дней собирать урожай.

Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru Чем завлекали на ярмарке профессий в Барнауле. Июнь 2024. Altapress.ru

На всякий случай, в дорогу вдобавок к самой зелени дали еще и детальную инструкцию. Так точно не забудешь. А еще напомнили, что все эти разговоры про «специальные семена» для выращивания для микрозелени — шарлатанство. Выращивают ее из обычных семян, которые продаются в любом магазине и на каждом базаре.

Полный план мероприятия был обширный. Более 100 работодателей рассказали о своих предприятиях. Для соискателей подготовили: – выставку-ярмарку образовательных услуг;

– собеседования с работодателями города;

– информацию о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах. На консультационной площадке Кадрового центра можно было пройти мастер-класс по составлению эффективного резюме; узнать о возможности прохождения бесплатных краткосрочных курсов и записаться на переобучение, а также получить индивидуальную карьерную консультацию. Для работодателей также прошла рабочая встреча HR-клуба.

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