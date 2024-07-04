В прошедшие выходные было отменено более 20 и задержано около 330 рейсов.

Отмены и задержки рейсов вызваны нехваткой сотрудников, которая усугубилась после того, как в конце июня более 1 600 бортпроводников ушли на больничные, протестуя против переработок, написал Telegram-канал «Авиаторщина», указывает НГС.

Ранее сообщалось, что авиакомпании готовы устроить забастовку из-за роста цен на авиатопливо.

Постоянный рост цен на авиатопливо связан с тем, что на рынке действует всего 6-7 поставщиков топлива, которые являются жестко-интегрированными вертикальными структурами с монопольными ценами.

Если правительство к ним не прислушается, летчики готовы прекратить авиасообщение в стране. Требование летчиков уже поддержали профессиональные объединения авиатехников, авиадиспетчеров и транспортных перевозчиков. Это происходило в июне 2008 года.

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