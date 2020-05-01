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Работа и обучение

Стала известна российская компания, которая бьет рекорд по трудоустройству в период пандемии

Онлайн-ритейлер Wildberries за месяц разгула коронавируса в России (с 25 марта по 27 апреля) принял на работу 12 тыс. сотрудников. Это связано с трехкратным ростом спроса на курьерскую доставку и онлайн-продажи, пишет retail.ru.

Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Инстаграмм.

Как правило, новые сотрудники принимались в службу курьерской доставки и на распределительные центры Wildberries. Для того, чтобы быстро организовать найм работников, компания запустила специальное мобильное приложение.

Благодаря этому трудоустройство нового сотрудника стало занимать 1 день. В настоящий момент в Wildberries открыто еще свыше 3 000 вакансий в 340 населенных пунктах России.

При этом ритейлер предлагает следующие зарплаты: средний доход курьера в Московском регионе составляет от 60 до 135 тыс. руб., сотрудника распределительного центра — от 40 до 135 тыс. рублей.

Wildberries сделал еще одну удивительную новинку. Компания открыла онлайн-ресурс «Всем работа», где указывает, что готова временно принять к себе на работу сотрудников иных организаций. По данным retail.ru, к ней уже обратились московские аэропорты, различные непродуктовые сети, а также магазины-бутики.

Напомним: владелица ритейлера Татьяна Бакальчук по итогам 2019 года стала самой богатой бизнесвумен в России. Ее состояние журнал Forbes оценил в 1,4 млрд долларов.

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