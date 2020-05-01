Стало известно, какую работу ищут жители Алтайского края в Интернете

Около 25 тыс. обновленных или совершенно новых резюме оставили жители Алтайского края на специализированном сайте компании HeadHunter . Она проанализировала данные и вывела, кто чаще всего сейчас ищет работу на Алтае.

По информации пресс-службы HeadHunter, чаще всего интересуются новой работой в регионе бухгалтеры (почти 4 тыс. запросов), водители (3,5 тыс. резюме) и продавцы или торговые представители (2,5 тыс. заявок). Также готовы пойти на более высокооплачиваемую работу курьеры (почти 1 тыс. резюме на сайте), хотя для них работа на рынке есть.

Активно ищут работу в Алтайском крае юристы, системные администраторы, диспетчеры, повара и уборщицы.

«Кроме вакансий ряд соискателей искали предложения от конкретных работодателей, например, „Альфа-банк“, „Мария-ра“, „Леруа мерлен“, Сбербанк. Довольно часто кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы или типом оплаты. Например, „удаленная работа“ (свыше 800 запросов) или „подработка“ (больше 1 тыс. запросов)», — комментирует Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Напомним, что лидером по трудоустройству в России в период коронавирусной инфекции является онлайн-ритейлер Wildberries. За месяц (с 25 марта по 27 апреля) компания приняла на работу 12 тыс. сотрудников. И готова принять еще около 3 тыс. Это связано с трехкратным увеличением спроса на онлайн-торговлю и курьерскую доставку.

Wildberries сделал еще одну интересную новинку на рынке труда. Компания открыла онлайн-ресурс «Всем работа», где указывает, что готова временно принять к себе на работу сотрудников иных организаций.