Стало известно, в каких отраслях россияне зарабатывают больше и меньше всего

На втором месте по зарплатам — производство табачных изделий, третью строчку заняли предприятия воздушного и космического транспорта (платят сотрудникам в среднем 101,1 тысяч рублей).
Работники остальных отраслей получают менее 100 тысяч рублей. Так, например, финансисты и страховщики — 98,1 тысяч рублей, специалисты по добыче полезных ископаемых — 96,5 тысяч рублей, рыболовы — 90,1 тысяч рублей.
Самую низкую зарплату в июне получили те, кто занят пошивом одежды (22,3 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что правительство повысит зарплаты военным и силовикам на 3% с 1 октября.