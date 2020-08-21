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21 августа
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Работа и обучение

Стало известно, в каких отраслях россияне зарабатывают больше и меньше всего

Росстат сообщил, что самые высокие зарплаты в июне получили россияне, которые занимаются добычей нефти и природного газа. Средний доход у работников этой отрасли составил 158 тысяч рублей в месяц, пишет «Российская газета».

Деньги.
Деньги.
CCO.

На втором месте по зарплатам — производство табачных изделий, третью строчку заняли предприятия воздушного и космического транспорта (платят сотрудникам в среднем 101,1 тысяч рублей).

Работники остальных отраслей получают менее 100 тысяч рублей. Так, например, финансисты и страховщики — 98,1 тысяч рублей, специалисты по добыче полезных ископаемых — 96,5 тысяч рублей, рыболовы — 90,1 тысяч рублей.

Самую низкую зарплату в июне получили те, кто занят пошивом одежды (22,3 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что правительство повысит зарплаты военным и силовикам на 3% с 1 октября.

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