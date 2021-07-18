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Работа и обучение

Треть россиян противятся четырехдневной рабочей неделе

Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели, поскольку опасаются возможного сокращения доходов, передает РИА Новости, ссылаясь на исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Бизнес. Компьютер. Работа.
Бизнес. Компьютер. Работа.
СС0

Отмечается, что исследование проводилось с конца июня до середины июля. Участниками стали 1 тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

В рамках одного из опросов респондентов спрашивали, поддерживают ли они идею введения четырехдневной рабочей недели. Положительно ответили 44% респондентов, а вот против выступили 34% участников опроса.

Любопытно, что 63% опрошенных считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневку.

Ранее бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о четырехдневной рабочей неделе, заявил, что «мир движется в этом направлении».

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