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«В философском плане»: Медведев заявил о движении мира к четырехдневной неделе

Мир движется в сторону четырехдневной рабочей неделе, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

Однако это движение должно быть постепенным и основанным на экономической логике, пишет РИА Новости.

«Что касается четырехдневной рабочей недели… считаю, что в целом (я сейчас отвечу так, в философском плане) мир движется в этом направлении», — сказал Медведев.

Он отметил, что с роботизацией жизни, а также с изменением социального и экономического уклада у человека должно появляться больше свободного времени, пишет bfm.ru.

Ранее

В октябре 2020-го зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил вернуться к идее четырехдневной рабочей недели.

Впервые Медведев выступил с предложением о переходе на четырехдневную рабочую неделю в 2019 году. Тогда он занимал пост премьера. Медведев, отмечал, что к сокращению рабочего времени приведет технологический прогресс. У людей при этом появится больше времени для отдыха.

При этом зарплаты, по мнению Медведева, не должны сокращаться.

Депутат против

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против введения в России четырехдневной рабочей недели.

В случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, уверен депутат.

Депутат также выразил мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

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