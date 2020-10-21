Внезапно: Медведев предложил вернуться к обсуждению темы «четырехдневки»

На форуме «Открытые инновации» Медведев напомнил, что корректировка трудового законодательства по новым формам занятности уже идет.

И она продолжится по мере развития цифровых технологий. В частности, это режим удаленной работы.

Впервые Медведев выступил с предложением о переходе на четырехдневную рабочую неделю год назад. Тогда он занимал пост премьера. Медведев, отмечал, что к сокращению рабочего времени приведет технологический прогресс. У людей при этом появится больше времени для отдыха, пишет bfm.ru.

При этом зарплаты, по мнению Медведева, не должны сокращаться.

Мнение россиян

Именно потеря доходов больше всего беспокоит россиян в случае сокращения рабочей недели, рассказали социологам ВЦИОМ 48% респондентов.

Геннадий Онищенко. kremlin.ru

Депутат против

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против введения в России четырехдневной рабочей недели.

В случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, уверен депутат.

Депутат также выразил мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.