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21 октября 7°C
Работа и обучение

Внезапно: Медведев предложил вернуться к обсуждению темы «четырехдневки»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил вернуться к идее четырехдневной рабочей недели, пишет РБК.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

На форуме «Открытые инновации» Медведев напомнил, что корректировка трудового законодательства по новым формам занятности уже идет.

И она продолжится по мере развития цифровых технологий. В частности, это режим удаленной работы.

Впервые Медведев выступил с предложением о переходе на четырехдневную рабочую неделю год назад. Тогда он занимал пост премьера. Медведев, отмечал, что к сокращению рабочего времени приведет технологический прогресс. У людей при этом появится больше времени для отдыха, пишет bfm.ru.

При этом зарплаты, по мнению Медведева, не должны сокращаться.

Мнение россиян

Именно потеря доходов больше всего беспокоит россиян в случае сокращения рабочей недели, рассказали социологам ВЦИОМ 48% респондентов.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Депутат против

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против введения в России четырехдневной рабочей недели.

В случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, уверен депутат.

Депутат также выразил мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

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