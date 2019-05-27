Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Работа и обучение

У чиновников появится возможность зарабатывать больше

Минтруд России решил дать чиновникам возможность зарабатывать больше — ввести систему наставничества и выписывать надбавку к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.

Деньги.
Деньги.
СС0

Надбавка составит до 30% от оклада, один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, рассказали «Известиям» в Министерстве труда.

«Размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента <…> составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц», — пишет издание.

Помимо материального поощрения, предложение предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.

Названный маленький оклад чиновника — правда, но на деле зарплата госслужащих в разы больше, пишет ura.ru. К первоначальной сумме стоит прибавить доплату за «особые условия службы», надбавку за выслугу лет, оклад за классный чин и премии. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году в органах исполнительной власти составила 115,3 тысяч рублей.

Проект постановления правительства уже направили на согласование всем заинтересованным ведомствам.

Между тем сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% указом Владимира Путина в 2015 году, сообщало интернет-издание РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что возвращение зарплаты чиновникам не анонсировали и не объясняли.

РБК приводит высказывание Владимира Жириновского о зарплате чиновников:

«Депутаты получают по 300 тыс. Сейчас будут получать по 330 тыс. Мы раньше заморозили 10%, чтобы как бы в пользу граждан. Теперь этот срок кончился. С 1 января 2019 года еще плюс 10%", — сказал политик.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость