У чиновников появится возможность зарабатывать больше

Минтруд России решил дать чиновникам возможность зарабатывать больше — ввести систему наставничества и выписывать надбавку к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.

Надбавка составит до 30% от оклада, один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, рассказали «Известиям» в Министерстве труда.

«Размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента <…> составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц», — пишет издание.

Помимо материального поощрения, предложение предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.

Названный маленький оклад чиновника — правда, но на деле зарплата госслужащих в разы больше, пишет ura.ru. К первоначальной сумме стоит прибавить доплату за «особые условия службы», надбавку за выслугу лет, оклад за классный чин и премии. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году в органах исполнительной власти составила 115,3 тысяч рублей.

Проект постановления правительства уже направили на согласование всем заинтересованным ведомствам.

Между тем сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% указом Владимира Путина в 2015 году, сообщало интернет-издание РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что возвращение зарплаты чиновникам не анонсировали и не объясняли.

РБК приводит высказывание Владимира Жириновского о зарплате чиновников: