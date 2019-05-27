У чиновников появится возможность зарабатывать больше

Надбавка составит до 30% от оклада, один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, рассказали «Известиям» в Министерстве труда.
«Размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента <…> составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц», — пишет издание.
Помимо материального поощрения, предложение предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.
Названный маленький оклад чиновника — правда, но на деле зарплата госслужащих в разы больше, пишет ura.ru. К первоначальной сумме стоит прибавить доплату за «особые условия службы», надбавку за выслугу лет, оклад за классный чин и премии. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году в органах исполнительной власти составила 115,3 тысяч рублей.
Проект постановления правительства уже направили на согласование всем заинтересованным ведомствам.
Между тем сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% указом Владимира Путина в 2015 году, сообщало интернет-издание РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что возвращение зарплаты чиновникам не анонсировали и не объясняли.
РБК приводит высказывание Владимира Жириновского о зарплате чиновников:
«Депутаты получают по 300 тыс. Сейчас будут получать по 330 тыс. Мы раньше заморозили 10%, чтобы как бы в пользу граждан. Теперь этот срок кончился. С 1 января 2019 года еще плюс 10%", — сказал политик.