Указом Путина отмечены заслуги четверых жителей Алтая

Стало известно, что Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены — председатели правлений в Яровом и Заринске отделений Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Жук и Александр Шабураков.

Знаком отличия «За наставничество» награждена старший воспитатель детского сада №18 «Ласточка» Каменского района Ольга Каржаневская.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен завотделением врач-невролог Консультативно-диагностического центра Алтайского края Николай Назаренко.

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин 2 мая, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Ранее Путин присвоил почетное звание трактористу-машинисту из Алтайского края.

Мужчина более 40 лет посвятил сельскому хозяйству, работая все это время в Алтайском крае. Президент Владимир Путин присвоил ему почетное звание — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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