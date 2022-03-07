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Работа и обучение

Увеличить стоимость рабочего часа в России призвали в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с призывом увеличить в России стоимости рабочего часа, сообщает Ura.ru.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

«У нас есть проект по повышению производительности труда, мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш условный человеко-час стоил как можно больше», — заявил депутат.

Страна не сможет перенять опыт Китая, в котором действует система шестидневной рабочей недели, отметил парламентарий. Политик рассказал, что пытается добиться повышения производительности труда за счет увеличения его оплаты, пишет Lenta.ru.

По его словам, в кодекс о труде были внесены определенные поправки, связанные с удаленным доступом, чтобы ограничить труд работника в вечернее и ночное время.

«Для нас важнее труд самозанятого, который ничем не регламентируется в плане времени. Это образ труда ответственного человека, который понимает свою квалификацию, кормит себя и свою семью и стремится к развитию, а не люди, которые являются винтиками производственного процесса», — подытожил Кирьянов.

Ранее не менее чем на 2,5% роста реальных доходов россиян потребовал добиться Путин.

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