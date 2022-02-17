Доходы от природных ресурсов предложили выдавать россиянам в Госдуме

«Люди должны получать какие-то реальные доходы от разработки национальных ресурсов. Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остается», — заявил парламентарий.
Он подчеркнул — сверхдоходы государства также должны распределяться на проекты, приносящие пользу экономике страны, пишет Газета.Ru.
Ранее депутата Госдумы раскритиковали после заявлений о плохой жизни в Алтайском крае.