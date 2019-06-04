Алтайский край отметили в лидерах по росту безработицы в России

Всего рост безработицы отметили в 41 регионе. Наибольший — в Еврейской автономной области, Алтайском, Забайкальском краях, Амурской, Вологодской, Костромской, Курганской, Новгородской, Новосибирской, Омской областях.
В Республике Алтай численность безработных не изменилась.
На конец апреля 2019 года численность численность официально зарегистрированных безработных составила 18,2 тысяч человек, следует из данных управления Алтайского края по труду и занятости населения, По сравнению с апрелем 2018 года эта цифра увеличилась на 700 человек, или на 4%.
Однако по сравнению с мартом безработных стало на 2,1 тысячу человек, или на 10,4% меньше.
«В апреле нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 100 человек», — отмечают в управлении.