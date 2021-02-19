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Работа и обучение

В Барнауле нашли вакансии, где можно заработать до 150 тыс. рублей

Сервис поиска вакансий с высокой зарплатой Superjob рассказал о том, где в Барнауле работодатели готовы платить наемным работникам от 150 до 300 тыс. рублей. К сожалению, таких хлебных мест немного.

На Алтае с аншлагом проходит "Всероссийский день поля-2016".
На Алтае с аншлагом проходит "Всероссийский день поля-2016".
Олег Богданов

По данным авторов исследования, в Алтайском крае сейчас ищут программиста-bitrix с зарплатой 150 тыс. рублей в месяц.

На втором месте дорогостоящих вакансий — полевой эксперт, которому хозяева бизнеса готовы платить 100 тыс. рублей в месяц.

Далее в рейтинге следуют менеджерские вакансии. Компаниям требуется менеджер по продаже кредитных продуктов и менеджер по развитию отношений с корпоративными клиентами. Обещанная заплата — от 60 до 70 тыс. рублей.

Также открыта вакансия теплотехника с зарплатой 55 тыс. рублей.

«Среди самых высокооплачиваемых предложений февраля привлекательные предложения для программистов, в том числе на удаленке. Много вакансий для руководителей и ИТР в производстве. Управленцы и менеджеры востребованы в продажах B2B. В Тюмени, Ярославле, Астрахани, Кирове и Пензе нужны врачи. В Барнауле и Ульяновске — специалисты агросектора», — прокомментировали список в Superjob.ru.

Напомним: официальная средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2020 года составила чуть больше 29 тыс. рублей.

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