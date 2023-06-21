21 июня
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Работа и обучение

В Госдуме призвали вернуть прежний пенсионный возраст

Депутат Госдумы Андрей Алехин заявил о необходимости отменить пенсионную реформу, сообщает Ura.ru.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

По его словам, свои задачи реформа не выполнила. Именно поэтому необходимо вернуться к тому, чтобы "женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет".

Алехин заявил, что отмена реформы решила бы проблему с безработицей в стране. Такие меры, по его мнению, необходимы в рамках текущей экономической ситуации.

Также он высказался о трудоустройстве молодежи. Депутат отметил, что люди в пожилом возрасте "занимают рабочие места", на которые претендуют молоддежь.

Ранее законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах РФ направили в кабмин.

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