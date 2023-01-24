Законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах РФ направлен в кабмин

В кабмин направлен законопроект о снижении для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей возраста выхода на пенсию, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы предлагают установить возраст выхода на пенсию в этих регионах РФ в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

На данных территориях пенсионный возраст установили в указанных пределах. Предлагаемые меры позволят восстановить социальную справедливость, уверен лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, указывает bfm.ru.

Ранее Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. И регион лучше назвать Балтийским краем. По его словам, это будет отражать «современные реалии и отечественные традиции».

Лидер справедливороссов добавил, что о таком названии власти СССР задумывались еще в 1946 году, когда встал вопрос о переименовании отошедшего Советскому Союзу Кенигсберга, но все-таки склонились к варианту в честь Михаила Калинина, который к городу никакого отношения не имел.