24 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах РФ направлен в кабмин

В кабмин направлен законопроект о снижении для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей возраста выхода на пенсию, сообщает ТАСС.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
Дмитрий Лямзин

Авторы инициативы предлагают установить возраст выхода на пенсию в этих регионах РФ в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

На данных территориях пенсионный возраст установили в указанных пределах. Предлагаемые меры позволят восстановить социальную справедливость, уверен лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, указывает bfm.ru.

Ранее Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. И регион лучше назвать Балтийским краем. По его словам, это будет отражать «современные реалии и отечественные традиции».

Лидер справедливороссов добавил, что о таком названии власти СССР задумывались еще в 1946 году, когда встал вопрос о переименовании отошедшего Советскому Союзу Кенигсберга, но все-таки склонились к варианту в честь Михаила Калинина, который к городу никакого отношения не имел.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость