5 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

Лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск по случаю 76-й годовщины со дня образования Калининградской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сергей Миронов встретился с жителями частного сектора, страдающих от застройщиков.
Сергей Миронов встретился с жителями частного сектора, страдающих от застройщиков.
Дмитрий Лямзин

Политик отметил, что в таком случае регион лучше назвать Балтийским краем. По его словам, это будет отражать «современные реалии и отечественные традиции».

Сергей Миронов,
глава партии «Справедливая Россия»:

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики».

Лидер справедливороссов добавил, что о таком названии власти СССР задумывались еще в 1946 году, когда встал вопрос о переименовании отошедшего Советскому Союзу Кенигсберга, но все-таки склонились к варианту в честь Михаила Калинина, который к городу никакого отношения не имел.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о первом шаге по отсечению Калининграда от России назвал его придурком и пригрозил, что тот будет «бояться каждого шороха у двери».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость