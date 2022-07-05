Лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск по случаю 76-й годовщины со дня образования Калининградской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале .

Политик отметил, что в таком случае регион лучше назвать Балтийским краем. По его словам, это будет отражать «современные реалии и отечественные традиции».

Сергей Миронов,

глава партии «Справедливая Россия»:

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики».

Лидер справедливороссов добавил, что о таком названии власти СССР задумывались еще в 1946 году, когда встал вопрос о переименовании отошедшего Советскому Союзу Кенигсберга, но все-таки склонились к варианту в честь Михаила Калинина, который к городу никакого отношения не имел.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о первом шаге по отсечению Калининграда от России назвал его придурком и пригрозил, что тот будет «бояться каждого шороха у двери».