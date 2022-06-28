28 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Особое мнение: Медведев назвал придурком латвийского экс-министра и пригрозил ему

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о первом шаге по отсечению Калининграда от России своем Telegram-канале назвал его придурком и пригрозил, что тот будет «бояться каждого шороха у двери».

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев, комментируя заявление латвийского экс-главы МВД.

Ранее Медведев заявлял, что ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими, пишет Lenta.ru. Он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Что произошло

Накануне бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Новая манера

Ранее Медведев объяснил, почему его сообщения в соцсетях такие резкие и дерзкие.

Медведев отметил, что решил объяснить свою новую манеру формировать сообщения.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — указал он.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость