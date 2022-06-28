Особое мнение: Медведев назвал придурком латвийского экс-министра и пригрозил ему

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев, комментируя заявление латвийского экс-главы МВД.
Ранее Медведев заявлял, что ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими, пишет Lenta.ru. Он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».
Что произошло
Накануне бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.
Новая манера
Ранее Медведев объяснил, почему его сообщения в соцсетях такие резкие и дерзкие.
Медведев отметил, что решил объяснить свою новую манеру формировать сообщения.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — указал он.