Особое мнение: Медведев назвал придурком латвийского экс-министра и пригрозил ему

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о первом шаге по отсечению Калининграда от России своем Telegram -канале назвал его придурком и пригрозил, что тот будет «бояться каждого шороха у двери».

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев, комментируя заявление латвийского экс-главы МВД.

Ранее Медведев заявлял, что ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими, пишет Lenta.ru. Он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Что произошло

Накануне бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Новая манера

Ранее Медведев объяснил, почему его сообщения в соцсетях такие резкие и дерзкие.

Медведев отметил, что решил объяснить свою новую манеру формировать сообщения.