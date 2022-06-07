«Ненавижу»: Медведев объяснил, почему его сообщения в соцсетях такие резкие и дерзкие

Медведев отметил, что решил объяснить свою новую манеру формировать сообщения.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — указал он.
Судя по всему, под словом «они» Медведев подразумевает Запад. Во всяком случае, ранее он написал про «европейских имбецилов».
31 мая Медведев опубликовал большой пост, который посвятил конкретно ненависти. В нем он пояснил, как относятся к россиянам «американские и европейские деды и бабки».
В апреле Медведев предупредил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов», но не закроется от мира «в отместку идиотам».