7 июня
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Политика

«Ненавижу»: Медведев объяснил, почему его сообщения в соцсетях такие резкие и дерзкие

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале объяснил, почему в последнее время он часто ругается в своих сообщениях.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Медведев отметил, что решил объяснить свою новую манеру формировать сообщения.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — указал он.

Судя по всему, под словом «они» Медведев подразумевает Запад. Во всяком случае, ранее он написал про «европейских имбецилов».

31 мая Медведев опубликовал большой пост, который посвятил конкретно ненависти. В нем он пояснил, как относятся к россиянам «американские и европейские деды и бабки».

В апреле Медведев предупредил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов», но не закроется от мира «в отместку идиотам».

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