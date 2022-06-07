«Ненавижу»: Медведев объяснил, почему его сообщения в соцсетях такие резкие и дерзкие

Медведев отметил, что решил объяснить свою новую манеру формировать сообщения.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — указал он.