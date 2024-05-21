В Госдуму хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве работников переводиться на удаленку в период сезонной аллергии, сообщает РИА Новости .

В пояснительной записке сказано, что законопроект предусматривает порядок временного перевода работника на дистанционную работу в период его сезонной аллергии работника и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков для имеющих сезонную аллергию.

Депутаты предлагают ввести очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для аллергиков. По мнению авторов законопроекта, отпуск для них должен предоставляться в приоритетном порядке в то время, когда начинается аллергия.

А если у человека будет возможность в приоритетном порядке уходить в отпуск в то время года, когда цветет растение, на которое у него аллергия, он сможет уезжать в регион с другим климатом. Такие поездки, по мнению чиновников, смогут привести к ослаблению или исчезновению аллергии.

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