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Работа и обучение

В Минтруд направили просьбу сделать коротким первый рабочий день после новогодних каникул

В России захотели сократить первый рабочий день после новогодних праздников — с таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

Письмо с соответствующей инициативой Петунин направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — отмечается в сообщении директора.

По его словам, в настоящее время действующее законодательство предусматривает возможность введения укороченного рабочего дня только непосредственно перед праздниками. Петунин считает, что предлагаемые им изменения могли бы создать более благоприятные условия для выхода сотрудников на работу и возвращения их к привычному графику после долгих каникул, пишет Lenta.ru.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние каникулы на две недели из-за ухудшения ситуация с коронавирусом.

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