Гуляют все. В России хотят сделать почти весь январь не рабочим

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», — написал в своем обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.