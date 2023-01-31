В Минтруда предложили увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Министерство труда предлагает внести изменения в закон «о противодействии коррупции» и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, сообщает РБК

В тексте документа говорится, что начальник подлежит увольнению, если знал о конфликте и бездействовал.

Законопроект коснется государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможни, уголовно-исполнительной системы, МВД и Противопожарной службы.

«Ведомство подготовило изменения в закон „О противодействии коррупции“ (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных», — пишет издание.

Уточняется, что в большинстве случаев решить недопонимание можно путем перераспределение задач.

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