Как начальница почты и депутат в алтайском селе прибрала к рукам сотни тысяч рублей и кое-что еще

У Светланы Прокопьевой (имя изменено. — Прим. Ред) была сложная семейная ситуация: на руках тяжелобольная дочь и маленький внук. Однажды женщина решилась на отчаянный шаг — похитить с отделения почты, где она работала начальником, крупную сумму денег и другие ценности. О деле нам рассказала старший следователь рубцовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Наталья Быкова.

Большой начальник и депутат

42-летняя Светлана Прокопьева из Угловского района занимала, по местным меркам, хорошую должность — начальник сельского почтового отделения. Проходимость там высокая: люди шли не только по профильным вопросам, но и за покупками. На точке торговали продуктами и бытовой техникой.

Продажи шли отлично, поэтому товары привозили регулярно и большими партиями. Принимала его, на правах руководителя, сама Светлана. Добавим, что она находилась на своем месте почти десять лет.

Помимо этого, Светлана вела строила и политическую карьеру — была депутатом в сельсовете. Однако после содеянного место оставила.

Уголовный кодекс РФ. Архив «МВД МЕДИА»

Вышестоящее начальство регулярно проводило проверки документов на сельской почте. Прокопьева отчитывалась за все и замечаний никогда не получала. Очередной контроль в отделении провели в январе 2022 год. Никаких нарушений снова не нашли.

А началось все с пылесоса

После, в том же месяце Светлана забрала себе крупную технику: «кухонную машинку» и пылесос на общую сумму 8 тыс. рублей.

Затем, в марте, руководитель запросила в главной распределительной кассе крупные суммы якобы на нужды своего отделения. А именно — на социальные выплаты. Однако отчитаться за это Светлана не смогла.

Документы , бумаги. Jeshu John

И еще один момент. Начальники всех районных почтамтов обязаны ежедневно сдавать в финансовый отдел Рубцовского почтамта отчет, в котором указывается расход, приход и остаток средств.

Заполнять его обязаны сотрудники почты. Известно, что Прокопьева вносила в документы корректировки.

«Из-за всех этих фактов ее и начали подозревать руководители. Во время внеплановой проверки отчетности выяснилось, что вместо заявленных 460 тыс. рублей, в кассе осталось всего 6. Потом стало известно, что подозреваемая перевела себе на карту около 200 тыс. с помощью терминала. Вместо того, чтобы положить их в кассу», — говорит Наталья Быкова.

Кассовый аппарат , кража. 22.мвд.рф

Сначала Рубцовский почтамт пытался договориться с сотрудницей. Дать ей возможность вернуть присвоенное, чтобы не доводить до уголовного дела. Однако покрыть ущерб Прокопьева не смогла.

Затем в сельское почтовое отделение приехал ревизор и выяснил, что с точки исчезли пылесос и «кухонная машинка», с которых Светлана и начала. Позже техника стала вещдоком в уголовном деле.

Несостоятельная версия

Экспертизы также подтвердили причастность Светланы Прокопьевой к делу. Нанесенный ею ущерб оценивается в более чем 500 тыс. рублей.

Женщина в наручниках , деньги. СС0

Следователь рассказывает: «Версия подозреваемой сразу была несостоятельной. Якобы скоропортящиеся товары поступали ей в слишком большом количестве и не знала, что с ними делать. Но, в любом случае, деньги нужно было вносить в кассу. А она этого не делала».

Прокопьевой предъявили обвинение по двум статьям: ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).

Также наложен арест на имущество общей суммой более 250 тыс. рублей. Дело передано в суд.