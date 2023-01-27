Как начальница почты и депутат в алтайском селе прибрала к рукам сотни тысяч рублей и кое-что еще

Большой начальник и депутат
42-летняя Светлана Прокопьева из Угловского района занимала, по местным меркам, хорошую должность — начальник сельского почтового отделения. Проходимость там высокая: люди шли не только по профильным вопросам, но и за покупками. На точке торговали продуктами и бытовой техникой.
Продажи шли отлично, поэтому товары привозили регулярно и большими партиями. Принимала его, на правах руководителя, сама Светлана. Добавим, что она находилась на своем месте почти десять лет.
Помимо этого, Светлана вела строила и политическую карьеру — была депутатом в сельсовете. Однако после содеянного место оставила.
Вышестоящее начальство регулярно проводило проверки документов на сельской почте. Прокопьева отчитывалась за все и замечаний никогда не получала. Очередной контроль в отделении провели в январе 2022 год. Никаких нарушений снова не нашли.
А началось все с пылесоса
После, в том же месяце Светлана забрала себе крупную технику: «кухонную машинку» и пылесос на общую сумму 8 тыс. рублей.
Затем, в марте, руководитель запросила в главной распределительной кассе крупные суммы якобы на нужды своего отделения. А именно — на социальные выплаты. Однако отчитаться за это Светлана не смогла.
И еще один момент. Начальники всех районных почтамтов обязаны ежедневно сдавать в финансовый отдел Рубцовского почтамта отчет, в котором указывается расход, приход и остаток средств.
Заполнять его обязаны сотрудники почты. Известно, что Прокопьева вносила в документы корректировки.
«Из-за всех этих фактов ее и начали подозревать руководители. Во время внеплановой проверки отчетности выяснилось, что вместо заявленных 460 тыс. рублей, в кассе осталось всего 6. Потом стало известно, что подозреваемая перевела себе на карту около 200 тыс. с помощью терминала. Вместо того, чтобы положить их в кассу», — говорит Наталья Быкова.
Сначала Рубцовский почтамт пытался договориться с сотрудницей. Дать ей возможность вернуть присвоенное, чтобы не доводить до уголовного дела. Однако покрыть ущерб Прокопьева не смогла.
Затем в сельское почтовое отделение приехал ревизор и выяснил, что с точки исчезли пылесос и «кухонная машинка», с которых Светлана и начала. Позже техника стала вещдоком в уголовном деле.
Несостоятельная версия
Экспертизы также подтвердили причастность Светланы Прокопьевой к делу. Нанесенный ею ущерб оценивается в более чем 500 тыс. рублей.
Следователь рассказывает: «Версия подозреваемой сразу была несостоятельной. Якобы скоропортящиеся товары поступали ей в слишком большом количестве и не знала, что с ними делать. Но, в любом случае, деньги нужно было вносить в кассу. А она этого не делала».
Прокопьевой предъявили обвинение по двум статьям: ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).
Также наложен арест на имущество общей суммой более 250 тыс. рублей. Дело передано в суд.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!