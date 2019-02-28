В Минтруде прокомментировали сообщения о массовых увольнениях в России

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», — сообщили в министерстве.

И пояснили, что по закону работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, пишет bfm.ru. Однако это не значит, что все работники будут уволены.

Ранее «Известия» сообщили, что в мониторинге министерства якобы анонсировались массовые сокращения в России весной этого года. В частности, работу, про утверждению издания, могут потерять работники в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тысяч человек, отмечало издание.

По данным «Российской газеты», треть работодателей намерены заняться обучением своих сотрудников, а 23% настроены на сокращение штатов.