В России официально появится новая профессия

В ближайшее время в России появится новая профессия «цифровой куратор» — консультант в области цифровой грамотности. Профессиональный стандарт для этой профессии уже разработан, пишет « РГ ».

Цифровые кураторы будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогать им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научиться вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Профстандарт для цифровых кураторов разработан Российским обществом «Знание» и Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда. Его уже утвердили приказом Минтруда России, он находится сейчас на регистрации в Минюсте, пишет polit.ru.

К середине декабря планируют создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии «цифровой куратор».

Ранее сообщалось, что самую большую зарплату в России получают финансисты. Их заработок составляет примерно 87 тыс. рублей. Следом за ними идут работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 тыс. рублей) и информации и связи (70 тыс. рублей). Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (25 тыс. рублей).