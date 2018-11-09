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Работа и обучение
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В России официально появится новая профессия

В ближайшее время в России появится новая профессия «цифровой куратор» — консультант в области цифровой грамотности. Профессиональный стандарт для этой профессии уже разработан, пишет «РГ».

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Цифровые кураторы будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогать им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научиться вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Профстандарт для цифровых кураторов разработан Российским обществом «Знание» и Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда. Его уже утвердили приказом Минтруда России, он находится сейчас на регистрации в Минюсте, пишет polit.ru.

К середине декабря планируют создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии «цифровой куратор».

Ранее сообщалось, что самую большую зарплату в России получают финансисты. Их заработок составляет примерно 87 тыс. рублей. Следом за ними идут работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 тыс. рублей) и информации и связи (70 тыс. рублей). Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (25 тыс. рублей).

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