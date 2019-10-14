В Роструде напомнили, какой должна быть оплата работы в праздничные дни

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, пишет .

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. Работодатель при этом должен издать письменное распоряжение или приказ об этом, отметили в Роструде.

Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки.

Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха. И это должен быть целый день вне зависимости от количества фактически отработанных часов, пишет mail.ru.

При этом просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.

Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

В производственном календаре 2020 — сразу несколько «длинных» выходных: это традиционные новогодние и майские «каникулы», а также несколько дней отдыха на День защитника Отечества, 8 марта и в День России.

В 2020 году будет 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных дней.