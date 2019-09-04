Производственный календарь 2020: как будем отдыхать и работать

В производственном календаре 2020 — сразу несколько «длинных» выходных: это традиционные новогодние и майские «каникулы», а также несколько дней отдыха на День защитника Отечества, 8 марта и в День России. Altapress.ru рассказывает, как отдыхаем и работаем в 2020 году.

Производственный календарь 2020

В 2020 году будет 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных дней, пишет gazeta-unp.ru.

30 и 31 декабря 2019 года будут рабочими. Новогодние каникулы продлятся 8 дней — с 1 по 8 января.

Кроме того, в 2020 году россияне отдохнут:

с 22 по 24 февраля,

с 7 по 9 марта,

с 1 по 5 мая,

с 9 по 11 мая,

с 12 по 14 июня,

4 ноября.

Напомним, в 2019 году 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников. Самыми длинными из них были новогодние каникулы — жители России отдыхали 10 дней, с 30 декабря по 8 января.