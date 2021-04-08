В Роструде заявили, что стране нужны инженеры и станочники, а не блогеры

Объективные данные сервиса «Работа в России» демонстрируют, что стране требуются не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты в сфере сельского хозяйства, заявил глава Роструда Михаил Иванков.

В базе интернет-ресурса в настоящее время насчитывается более1 млн 600 тыс. вакансий.

«Сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства», — подчеркнул Иванков в эфире НТВ.

По его словам, сейчас в топе высоокплачиваемых вакансий находятся прежде всего квалифицированные специалисты добывающих отраслей, такие как горные инженеры и инженеры по оборудованию.

Второе место по доходам занимают пилоты воздушных судов, пишет News.ru.

«С точки зрения зарплат, конечно, топ-менеджмент, безусловно, опережает станочников, что не всегда, по-моему, правильно», — отметил глава Роструда.

Ранее раскрыли миллионные доходы российских блогеров. Самым богатым блогером является девочка Настя Радзинская, которая получает миллионы долларов в год. Ролики девочки смотрят во всем мире, так что ее заработок составляет 200−500 тыс. долларов в месяц. Сейчас семья Радзинских живет в Майами.