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Работа и обучение
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Эксперты определили самые благоприятные регионы для трудоустройства пенсионеров

В рейтинге регионов, благоприятных для трудоустройства пенсионеров, Алтайский край занял 58 место из 84. В тройке регионов лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщили «РИА Новости».

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СС0

Исследование «Рынок труда в регионах России — индекс 2018» провело агентство «РИА Рейтинг». Оно рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составило рейтинг регионов по возможности пенсионеров найти достойную работу. Результаты исследования показали, что ситуация в регионах неоднородна: значение индекса изменяется в диапазоне от 76,8 (Москва) до 9,3 (Тува).

Москва и Санкт-Петербург, занявшие два первых места, сильно оторвались от остальных регионов — там у пенсионеров хорошие возможности найти привлекательную работу. Поэтому многие люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если и лишаются работы, то могут без особых трудностей снова ее найти.

В первую десятку также вошли Московская Воронежская, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская, Калужская области, Татарстан, Крым.

Наименьший индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров зафиксирован в Тыве (9,3), Ингушетии (13,3), Чечне (15,3). Почти все богатые северные регионы России с развитой добывающей промышленностью располагаются внизу списка. Их «подвел» показатель по оценке комфортности труда — климат. Из-за того, что у населения этих регионов есть финансовые ресурсы, выходя на пенсию они стараются уезжать в теплые края.

Регионы Урала и Сибири оказались в середине рейтинга. Отдельные показатели у них высокие, но «минусы» утягивают их вниз. В СФО самое высокое место у Новосибирской области — 16-е.

Как составляли рейтинг

Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда людей пенсионного возраста. В качестве индикаторов использовались девять показателей, которые оценивались в диапазоне от 1 до 100:

  • уровень оплаты труда пенсионеров,
  • уровень занятости пенсионеров,
  • доля безработицы среди пенсионеров,
  • простота поиска работы,
  • соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе,
  • численность пенсионеров,
  • продолжительность жизни после выхода на пенсию,
  • общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ,
  • климат.

В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста (мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет). Полную версию исследования смотрите здесь.

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