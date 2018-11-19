Эксперты определили самые благоприятные регионы для трудоустройства пенсионеров

Исследование «Рынок труда в регионах России — индекс 2018» провело агентство «РИА Рейтинг». Оно рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составило рейтинг регионов по возможности пенсионеров найти достойную работу. Результаты исследования показали, что ситуация в регионах неоднородна: значение индекса изменяется в диапазоне от 76,8 (Москва) до 9,3 (Тува).
Москва и Санкт-Петербург, занявшие два первых места, сильно оторвались от остальных регионов — там у пенсионеров хорошие возможности найти привлекательную работу. Поэтому многие люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если и лишаются работы, то могут без особых трудностей снова ее найти.
В первую десятку также вошли Московская Воронежская, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская, Калужская области, Татарстан, Крым.
Наименьший индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров зафиксирован в Тыве (9,3), Ингушетии (13,3), Чечне (15,3). Почти все богатые северные регионы России с развитой добывающей промышленностью располагаются внизу списка. Их «подвел» показатель по оценке комфортности труда — климат. Из-за того, что у населения этих регионов есть финансовые ресурсы, выходя на пенсию они стараются уезжать в теплые края.
Регионы Урала и Сибири оказались в середине рейтинга. Отдельные показатели у них высокие, но «минусы» утягивают их вниз. В СФО самое высокое место у Новосибирской области — 16-е.
Как составляли рейтинг
Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда людей пенсионного возраста. В качестве индикаторов использовались девять показателей, которые оценивались в диапазоне от 1 до 100:
- уровень оплаты труда пенсионеров,
- уровень занятости пенсионеров,
- доля безработицы среди пенсионеров,
- простота поиска работы,
- соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе,
- численность пенсионеров,
- продолжительность жизни после выхода на пенсию,
- общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ,
- климат.
В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста (мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет). Полную версию исследования смотрите здесь.