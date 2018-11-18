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На Алтае пенсионер хотел получить компенсацию и потерял больше 400 тысяч рублей

В Республике Алтай мошенники обманули 71-летнего мужчину. Ранее он покупал биологически активные добавки и поверил в компенсацию, которую пообещали аферисты, пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Деньги.
Деньги.
СС0

Пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из госучреждений. Звонивший пояснил, что ранее приобретенные пенсионером Бады оказались поддельными. Он сказал, что по закону полагается компенсация 850 тысяч рублей. Для оформления этой выплаты нужно было оплатить госпошлину в размере 50% от компенсации.

Чтобы убедить сомневающегося пенсионера, незнакомец привел ряд выдуманных фактов, когда обманутые фармацевтическими кампаниями граждане, якобы действительно получали денежные выплаты, — отмечают в ведомстве.

Вскоре пенсионер согласился и в течение нескольких дней переводил на счет крупные суммы, в надежде на то, что средства вернутся в двойном размере. Всего потерпевший отправил 412 тысяч рублей. После этого он решил уточнить, когда ему выплатят положенную «по закону» компенсацию, но телефон афериста был выключен.

Полицейские возбудили уголовное дело. Уже удалось установить место регистрации номера звонившего и счет, на который перевели деньги. Расследование продолжается.

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