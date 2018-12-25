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Россияне получат январскую пенсию до конца декабря

Пенсии россиянам начнут доставлять через банки 28−29 декабря, пишет «РГ» со ссылкой на Пенсионный фонд. Это связано с тем, что кредитные организации, как правило, не работают в длинные новогодние выходные. В тех банках, что будут открыты на каникулах, также можно будет снять пенсионные деньги.

Пенсионер.
Пенсионер.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как рассказали в Пенсионном фонде, до конца декабря в банки зачислят пенсии тем гражданам, которым выплаты назначены с 1 по 8 число каждого месяца, так как 9 января уже рабочий день.

Через почту доставка пенсий начнется с 3 января. Однако в каждом регионе установлены собственные графики начислений, так что о сроках выдачи январских пенсий стоит уточнить в тех организациях, в которых пенсионер получает начисления.

Напомним, что ранее руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России Борис Трофимов рассказал, как январскую пенсию получат в Алтайском крае.

Как получают пенсию россияне:

1 Пенсия на Почте России

Деньги приносят на дом или их можно получить самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства.

2 Пенсия в банках

Через банк получают пенсию в кассе отделения банка или по банковской карте. Банк зачисляет пенсию на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления.

3 Пенсия, доставляемая другой организацией

Можно получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций в регионе есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.

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