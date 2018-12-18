Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
224

Алтайские пенсионеры получат две пенсии в декабре

До конца года пенсионеры получат пенсии и за декабрь 2018-го, и за январь 2019 года, сообщил 18 декабря на пресс-конференции руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
Олег Богданов

До 25 декабря в ПФР «закроют» 2018 год.

Борис Трофимов,
руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России:

Мы до 28 декабря профинансируем кредитные учреждения. У кого выплата пенсии приходится на числа до 15 января, мы профинансируем их в первую очередь через Сбербанк. Почту мы проавансируем, и она в доставочные установленные сроки будет также доставлять пенсию. Деньги есть, расчеты проведены.

Январская выплата неработающим пенсионерам будет уже проиндексирована на 7,05%. Также новую «сельскую» доплату к пенсиям получат около 30 тысяч жителей.

Напомним, выплатить январские пенсии в декабре распорядились в правительстве России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость