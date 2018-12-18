Алтайские пенсионеры получат две пенсии в декабре

До 25 декабря в ПФР «закроют» 2018 год.

Мы до 28 декабря профинансируем кредитные учреждения. У кого выплата пенсии приходится на числа до 15 января, мы профинансируем их в первую очередь через Сбербанк. Почту мы проавансируем, и она в доставочные установленные сроки будет также доставлять пенсию. Деньги есть, расчеты проведены.