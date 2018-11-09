Выяснилось, какими профессиями люди довольны на протяжении жизни

Портал спросил: какую бы профессию выбрали их пользователи, если бы могли вернуться в прошлое. Более 78−80% архитекторов, спортивных тренеров и программистов, как и четыре года назад, заявили, что довольны выбором. Эта тройка лидеров.

Также довольны выбором психологи (77%), сметчики и врачи (по 73%), дизайнеры и парикмахеры (70%) дизайнеров и парикмахеров. Довольны первоначальным выбором профессии 64% медицинских сестер и 61% маркетологов.

Менее довольны выбором учителя — 41% опрошенных хотели бы владеть другой профессией. Также в конце списка оказались экономисты только 48%, имея возможность изменить карьеру, снова выбрали бы свою профессию. Среди экологов таких 49%, журналистов и технологов — по 51%, бухгалтеров — 52%.