Качки, фитоняшки, любовники. Классификация посетителей и тренеров фитнес-клубов

Altapress.ru собрал информацию о клиентах тренажёрного зала. Из собственных наблюдений и разговоров с постоянными клиентами и сотрудниками клубов мы выявили признаки посетителей и разбили аудиторию спортзала на несколько типов. Это качки, студенты, успешные мужчины и их жёны, фитоняшки, успешные женщины, «любовники», «подснежники» и пожилые люди. В конце нашего обзора вы также найдёте также характеристику тренеров.

Посетители

Качки

Кто занимается в фитнес-клубе: качки. Михаил Хозяйкин

Это массивные, дерзкие и самоуверенные ребята 25−30 лет. Они приходят в клуб наращивать мышечную массу, поэтому интенсивно тренируются, доводя себя до истерики. Качки отличаются от других посетителей своим эгоизмом, напыщенностью и самовлюбленностью. Чаще всего принимают решения действовать силой, не задумываясь о последствиях. Главным в жизни считают деньги. Кроме бодибилдинга они увлекаются химическими добавками: пьют протеин, гейнер и гуарану. Качки тесно дружат и общаются с тренерами.

Студенты и старшеклассники

Кто занимается в фитнес-клубе: студенты и старшеклассники. Михаил Хозяйкин

Это внешне спокойные, безобидные школьники и студенты. Они тренируются в среднем темпе, чтобы отдохнуть от учёбы. У многих из них плохое зрение, поэтому они носят очки или линзы. Помимо учёбы играют в видеоигры, смотрят аниме и читают ленту ВК. Чаще всего занимаются с тренерами.

Успешные мужчины-бизнесмены

Кто занимается в фитнес-клубе: успешные мужчины. Михаил Хозяйкин

Это высокие, стройные и сильные мужчины 30−35 лет. Они тренируются в среднем темпе для поддержания здоровья и восполнения энергии. Успешные мужчины вызывают интерес у женщин из-за их харизмы и уверенности в себе. Бизнесмены и предприниматели отличаются от других посетителей непостоянством тренировок из-за внеплановых встреч. Работают и с тренерами, и в одиночку.

Жёны успешных мужчин

Кто занимается в фитнес-клубе: жены успешных мужчин. Михаил Хозяйкин

Это женщины 30−35 лет, чаще всего родившие ребёнка. Они ходят в тренажёрный зал, чтобы разгрузится от рутины: «время убить», «от нечего делать». Эти жёны избалованны, но беспрекословно готовы исполнять волю мужа. Из-за этого некоторые из них теряют собственные таланты, становясь ничем не примечательными. Успешные жёны занимаются только с тренерами.

Фитоняшки

Кто занимается в фитнес-клубе: фитоняшки. Михаил Хозяйкин

Это стройные, милые девушки 18−25 лет. У них лёгкая походка и самоуверенный взгляд. Они приходят в клуб показать себя, поглядеть на парней, сделать фотку в Instagram и дать советы другим. Но по большей части фитоняшки интенсивно занимаются ради хорошей фигуры. Им характерна самовлюбленность, обидчивость и высокомерие. Тренеры говорят про таких: «думают, что знают больше всех». Они тренируются поодиночке или группами. Также активно общаются с тренерами.

Успешные бизнесвумен

Кто занимается в фитнес-клубе: успешные женщины. Михаил Хозяйкин

Это умиротворённые и умные женщины среднего возраста. Они тренируются для поддержания здоровья и восстановления энергии. Также ходят на йогу, медитацию и массаж. Из-за своего твёрдого характера, гордости и статуса успешные женщины вызывают интерес у мужчин. Главным в жизни считают семью. В тренажёрном зале работают с тренерами. А йогой и медитацией занимаются в группах.

Любовники

Кто занимается в фитнес-клубе: любовники. Михаил Хозяйкин

Это обычные люди 35 и более лет. Они не столько тренируются, сколько заводят знакомства, общаются с людьми и ищут свою любовь. Любовники особо ничем не выделяются среди других клиентов. Однако они любят обращать на себя внимание. Поэтому вокруг себя создают кучку людей, которая общается друг с другом. Эта толпа зависает над каким-то тренажёром по полчаса. Из-за этого другие клиенты не могут сделать подход. Тренерам приходится разгонять толпу, пока та не соберётся вновь. Любовники предпочитают тренироваться по вечерам.

Подснежники

Кто занимается в фитнес-клубе: подснежники. Михаил Хозяйкин

Это самонадеянные ребята 18 и более лет. Они хотят подкачатся к лету. Поэтому интенсивно занимаются один месяц. «Подснежники» приводят с собой друга и дают ему советы, хотя сами толком не понимают, что и как делать. Они отличаются о других посетителей своей поверхностностью и дерзостью: «думают, что смогут подготовиться за месяц к пляжному сезону». В большинстве случаях «подснежники» — это хаотичные группы без тренеров.

Пожилые люди

Кто занимается в фитнес-клубе: пожилые люди. Михаил Хозяйкин

Это доброжелательные и искренние бабушки и дедушки. Они тренируются для укрепления здоровья. Кроме тренировок пожилые люди любят кататься на лыжах зимой и заниматься спортивной ходьбой с палочками. Сначала они работают с тренерами, а затем находят единомышленников и начинают тренироваться самостоятельно.

Тренеры

Тренер-деспот

Кто работает в фитнес-клубе: тренер-деспот. Михаил Хозяйкин

Это эволюционное развитие качка — массивный и крупный мужчина 25−30 лет. У него острый и пронзительный взгляд. Он работает ради денег, но еще ему нравится делиться опытом и тренировать людей. В отличие от других тренеров, деспот требователен и строг к клиенту. Самоуверенный и твёрдый характер помогает ему обладать властью над посетителем. Он хорошо понимает свою работу. Поэтому его посетители быстро наращивают мышечную массу или худеют.

Тренер-ботаник

Кто работает в фитнес-клубе: тренер-ботаник. Михаил Хозяйкин

Это невысокий и начитанный молодой человек. Ботаник работает в тренажёрном зале, чтобы показать, какой он умный. Он посетил множество семинаров и конференций, получил сотни сертификатов и дипломов. Но не получил практических навыков. Ботаник — это «тренер, которому нужен тренер». Поэтому он быстро перегорает и уходит из фитнес-клуба.

Тренер-овощ

Кто работает в фитнес-клубе: тренер-овощ. Михаил Хозяйкин

Это подавленный и малообщительный человек 20 лет. По большой части он дежурит, потому что у него мало клиентов. Дело в том, что тренер-овощ боится людей. Он работает в фитнес-клубе, потому что «ему нравится». Ему характерна рассеянность, растерянность и обособленность от всех людей. Он не помогает посетителям разобраться с тренажёром или правильно сделать упражнение. Он просто ходит по залу и старательно вглядывается в никуда.

Тренер-бикини

Кто работает в фитнес-клубе: тренер-бикини. Михаил Хозяйкин

Это эволюционное развитие фитоняшки — привлекательная девушка 20 лет. Она работает, чтобы найти состоятельного мужчину и выйти за него замуж. Когда-то фитоняшка выступила на городских соревнованиях по бикини и заняла примерно 17-е место. Поэтому решила, что у неё уже есть опыт и она может тренировать людей. Однако тренер-бикини не обладает достаточными теоретическими знаниями и навыками. Она самонадеянна, наивна и высокомерна. Чаще всего это «девушки, которых тренировал тренер».

Независимый тренер

Кто работает в фитнес-клубе: независимый тренер. Михаил Хозяйкин

Это свободолюбивая и спокойная девушка 28 и более лет. У неё спортивное телосложение. Она работает в фитнес-клубе, чтобы заработать деньги и обеспечить себя. Ей свойственно добродушие, смелость и рациональность. Независимый тренер понимает, как применять теорию на практике: «разбирается в своём деле». Она хочет родить ребёнка, поэтому сколачивает состояние для будущей семьи.

Данил Филипчук