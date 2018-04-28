Барнаульский депутат "выжал" 415 кг в борьбе за титул самого сильного человека России

Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. Турнир "Самый сильный человек России-2018" в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.

Спортсмены состязались в жиме лежа на площадке бара-ресторана "Опера".

В этот раз в соревнованиях приняли участие не только мужчины, но и женщины.

Организаторы установили для мужчин минимальный вес штанги в первом подходе — 300 кг. Всего у каждого силача было по три попытки для взятия максимального веса. В турнире приняли участие 23 титулованных спортсмена (15 мужчин и 8 женщин) из разных городов России.

Соревнования стали своеобразным реваншем между Виктором Найденовым (действующий обладатель звания) из Москвы и Алексеем Меркуловым из Барнаула за звание "Самого сильного человека России". В прошлом году пояс "Самого сильного человека России" увез домой Найденов, пожав 405 кг. Барнаулец оказался на втором месте с результатом 377,5 кг.

В этом году москвич смог отстоять свой титул и пояс чемпиона снова уехал в столицу. Результат Найденова — 442, 5 кг. Алексей Меркулов снова стал вторым, пожав 415 кг. Третье место завоевал Василий Сынков из Томска, его результат — 400 кг.

Ксения Руслякова.