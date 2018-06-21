Где в Барнауле заняться йогой

Краткое содержание

"Вистара"

Это один из самых первых и самых крупных йога центров города. В центре представлено несколько направлений. Для новичков предлагают хатху-йогу, которая включает дыхательные упражнения, статические и динамические позы (асаны), медитацию.

Другое направление — кундалини йога, которая помогает справиться со стрессом и депрессией, укрепить иммунитет, повышает гибкость позвоночника.

В свою очередь, TriYoga помогает нормализовать работу легких, стабилизировать артериальное давление, улучшает слух, обоняние и зрение, повышает работоспособность и избавляет от бессонницы.

Для людей, которые хотят сбросить несколько лишних килограмм и расслабиться, подойдет воздушная йога (на гамаках) или айенгар йога, для развития гибкости — тибетская йога, для омоложения — йога для лица, для ленивых — техника йога нидры, которая поможет улучшить качество сна, научиться контролировать эмоции.

Преимущества: индивидуальные занятия, консультации учителя, скидки для постоянных клиентов, широкий выбор направлений, подойдет для женщин и мужчин разных возрастов, существует отдельные занятия для женщин и для детей.

Стоимость занятия: 1 занятие: 300-400 рублей, 8 занятий: 1600-3000 рублей, 12 занятий — 3960 рублей.

Yoga & Pilates DOM

Студия подходит для семейного отдыха. Общие практики — хатха-йога, йоготерапия и воздушная йога — подойдут для людей разного возраста.

Для беременных и молодых мам на занятия специально подобраны упражнения для того, чтобы снизить нагрузку на позвоночник и суставы. На занятиях по подготовке к родам много внимания уделяют дыхательным упражнениям.

Йогой могут заниматься также дети, которые сильно загружены в школе, на спортивных секциях и в музыкальной школе. Асаны и комплексные элементы для малышей упрощены.

Отдельно преподают танцы, пилатес, стретчинг, уроки живописи для детей и взрослых.

Преимущества: пробное занятие можно посетить за 100 рублей, можно заниматься вместе с детьми. Для этого в студии есть направление "Семейные игры" — авторская методика, которая состоит из игровых упражнений для с детьми любого возраста.

Стоимость посещения: разовое занятие — 380 рублей, абонемент на 8 занятий — 2600 рублей, на 12 занятий — 3600 рублей.

"Русская здравница"

В клубе проводят занятия йогой, которые помогают избавиться от боли в позвоночнике и суставах. Упражнения выполняются под присмотром врача.

Здесь проводят хатку-йогу для позвоночника, утреннюю йогу, йогу в гамаках, воздушную йогу Antigravity (эта методика объединяет пилатес, элементы акробатической гимнастики и йоги).

Преимущества: есть свой инвентарь, можно записаться на индивидуальные занятия с Вячеславом Зорькиным, кандидатом медицинских наук, врачом-терапевтом, учителем йоги.

Стоимость посещения: первое занятие — 200 рублей, абонемент — от 1200 рублей в месяц.

Центр индийской культуры namaste_india

В этом центре нет определенных программ для похудения или улучшения физического самочувствия. Здесь предлагают комплексную йога-терапию. Преподаватели не учат сворачиваться в "бараний рог", делают акцент не на внешних эффектах, а на внутренних. Поэтому в центре занимаются медитацией, учатся контролировать чувства и дыхание.

Здесь есть группы для начинающих, группы для продвинутых, для беременных и для людей в возрасте.

Преимущества: можно подробно познакомиться с индийской культурой. Помимо йоги, в центре можно попробовать блюда индийской кухни, сходить на звукотерапию или индийские танцы, изучить индийский язык (хинди), посетить аюрведические процедуры, которые помогают очистить организм от токсинов, улучшить зрение, сообщается на сайте.

Стоимость посещения: разовое занятие — 350 рублей, абонемент — 2400-3600 рублей, йога-терапия — 500 рублей, занятия в группе Golden Age (для возрастных ) — 200 рублей, индивидуальные занятия — 800 рублей.

СК, центр интимной гимнастики и йоги

Это чисто йога для женщин. Для беременных, для лучших родов, занятия интимной гимнастикой. Занятия позволяют бороться с такими заболеваниями, как депрессия и хронический стресс, диабет, астма, аллергия и другое.

Помимо терапевтического эффекта, улучшается осанка, восстанавливается гормональный баланс, повышается гибкость. Женская йога отличается от обычной тем, что в ней больше дыхательных упражнений, меньше силовых упражнений, выполняются в комфортном положении.

Преимущества: дешевле заниматься днем, инструкторы готовы подобрать индивидуальную методику занятий, можно посетить занятия интимной гимнастикой.

Стоимость посещения: разовое посещение от 300 рублей, абонемент — от 2400 рублей, йога для беременных — 300-500 рублей,

Nirvana, студия гармонии тела

Йога-терапия подходит при боли в спине. Для новичков здесь работает направление йога-basic. На занятиях "стандартной" хатха-йогой можно укрепить мышцы. Одна из особенностей студии — аэройога. На странице центра сообщается, что она позволяет избавиться от сутулости, зажатости в шейном отделе и напряжения в пояснице. Упражнения выполняются на гамаке.

Преимущества: для студентов абонемент стоит 2000 рублей, "протестировать" занятие йогой можно за 100-200 рублей.

Стоимость посещения: разовое занятие — 300 рублей, разовое занятие по аэройоге — 450 рублей, безлимитное посещение на месяц — 3300 рублей, персональная практика — 700 рублей/час.

"Новое дыхание", студия йоги

Здесь можно записаться на йогу в гамаках, есть отдельные курсы для начинающих, где учат выполнять основные асаны.

Еще одно направление — силовая йога — подойдет для тех, кто хочет укрепить мышцы, похудеть, повысить силу и выносливость, улучшить рельеф тела. Ей можно заниматься в любом возрасте и физической форме.

"Здоровый позвоночник" — комплекс упражнений, которые помогут укрепить позвоночник, подходит для новичков и опытных практикующих йогу.

Преимущества: первое пробное занятие — 100 рублей, в воскресенье проходят тренинги и семинары, собрания женского клуба. Также есть бодифлекс, пилатес.

Стоимость посещения: разовое посещение — 300 рублей, абонемент на 8 занятий — 1500 рублей, абонемент на 12 занятий — 1800 рублей, персональная тренировка — 500 рублей, 10 персональных тренировок — 4700 рублей.

5 вопросов о йоге

Как часто нужно заниматься йогой?

Самый лучший вариант — 3-4 раза в неделю. Этого достаточно для поддержания здоровья.

В какое время суток лучше заниматься йогой?

Утренняя йога дает заряд энергии и бодрости на весь день. Вечером подойдут занятия по более мягкой программе. Новичкам советуют заниматься вечером, чтобы тело было более податливым. Желательно выбирать одно и то же время для занятий.

Кто может заниматься йогой?

Йога подходит для всех людей, вне зависимости от пола, возраста или вероисповедания. Для занятия йогой не нужно иметь хорошую гибкость, стройное и подтянутое тело. Если есть сомнения, которые касаются состояния здоровья, то перед занятиями стоит проконсультировать с врачом.

Что лучше: индивидуальное или групповое занятие?

При индивидуальных занятиях инструктор может уделить вам больше времени и внимания. Хотя плюсы есть и у групповых занятий: наблюдение за другими людьми может ускорить прогресс в йоге. Есть мнение, что чем больше людей занимаются йогой в одном месте, тем лучше получается настроиться на нужную волну.

Что необходимо взять с собой на занятие?

Заниматься йогой нужно в комфортной одежде из натуральных тканей, босиком или в носках. Если вы постоянно занимаетесь йогой, то купите специальный коврик, с которым будете ходить на занятия. Первый раз можно воспользоваться инвентарем, который есть в йога-центре.

Как выбрать йога-центр

1. Новичку желательно выбирать студию рядом с домом или с работой.

2. Определить, какого результата хотите получить от йоги: похудеть, укрепить мышцы или расслабиться. В йога-центрах есть разные направления, о которых лучше предварительно прочитать или узнать в выбранной студии.

3. Комфортный зал — это главное. Важно, чтобы в студии было просторное помещение, чистый пол, душевая, гардеробная, инвентарь для занятия.

Где бесплатно заняться йогой в Барнауле

В выходные 23 и 24 июня в Барнауле пройдут массовые занятия йогой под открытым небом. Международный день йоги на Алтае отпразднуют на территории спорткомплекса "Обь" (ул. Папанинцев, 96) 23 июня с 11:00 до 16:45. У жителей города будет возможность попрактиковать йогу, посмотреть красочные выступления мастеров йоги, послушать живую музыку и поучаствовать в конкурсах. Подробнее здесь.



День йоги в Барнауле пройдет 24 июня в парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) в 10:00. Здесь пройдут мастер-классы в разных традициях йоги, общая медитация под звуки живой музыки, розыгрыш призов. Организаторы подготовили несколько площадок. На празднике можно пройти мастер-класс по игре на этнических инструментах и сделать на теле рисунок "махинди". Подробнее здесь.