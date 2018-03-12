Самые красивые девушки чемпионата Алтайского края по бодибилдингу

10 марта в Барнауле прошел открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу.
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Красивые и сильные девушки изящно дефилировали по сцене, грациозно откидывали волосы со спины, чтобы судьи могли оценить рельеф мышц. Зрители поддерживали участниц, хлопали и кричали "Молодец!". Девушки выходили в купальниках и вечерних платьях.
В категории "Фитнес-бикини" первое место заняла Юлия Орлова (Барнаул), на втором месте Анастасия Созоник (Кемерово), третье место досталось Елене Осокиной (Барнаул).
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