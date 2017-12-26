"Время одиночек прошло": почему классные программисты нужны Алтаю больше, чем бизнесмены

Краткое содержание

— Семен Аврамович, высшее образование часто обвиняют в том, что оно не успевает за потребностями рынка. За те годы, что вы работаете, наверняка учебная программа сильно изменилась.

— Вычислительная техника развивается с огромной скоростью. Когда наши студенты поступают учиться, актуально одно, а когда заканчивают — уже другое. Но базовые вещи остаются, например математика, основы программирования. А вот спецкурсы по программированию изменяются постоянно.

К тому же требования у работодателей разные. Каждый из них может сказать, что выпускник не знает чего-то, с его точки зрения, нужного. Один работает с "1С", другой с "С++" и так далее. Систем очень много, и учить их все бессмысленно. Важно получить хорошее базовое образование, чтобы потом быстро осваивать то, что нужно конкретному работодателю.

— За какое время успешный выпускник может изучить новую технологию?

— Зависит от самой технологии. Например, для начального уровня освоения "1С" хватит пары недель. Если требуется очень высокий уровень и нужно вникать в тонкости, на это уходит существенно больше времени. Необходимый для начала работы средний уровень выпускник осваивает довольно быстро. Дальше все зависит от его интересов и желаний.

Многие наши студенты курса с третьего-четвертого считают себя специалистами и идут работать. Программистов не хватает, и фирмы вынуждены брать еще недоучившихся студентов. Они действительно уже могут кодировать, решать рутинные задачи и зарабатывать довольно прилично по меркам нашего края. Но надо понимать, что успешно совмещать учебу и работу очень тяжело. Зачастую начинаются пропуски занятий и задолженности по итогам сессии.

Диплом как бренд

— Я знаю, что далеко не все ваши студенты доходят до конца и защищают диплом. А еще говорят, что те, кто не работает во время учебы, потом становятся консультантами в DNS.

— Что касается большого отсева, это правда. Хотя, например, сейчас на третьем и четвертом курсах нет ни одного свободного бюджетного места. Учиться у нас непросто. Но даже те, кто "отчисляется" по собственному желанию, затем восстанавливаются.

Насчет консультантов в DNS — неправда. Почти все наши выпускники работают в ИТ, в продавцы никто не идет.

— Сколько из поступивших студентов доходит до конца?

— Год на год не приходится, в среднем где-то процентов 60–70. Причин отсева несколько. Попытка совмещать работу и учебу не у всех заканчивается удачно. Школьная подготовка сейчас оставляет желать лучшего. Мы всегда берем абитуриентов с приличным баллом, однако знание математики у них все хуже. Этому способствует ЕГЭ.

Когда я учился в школе, экзамен по геометрии сдавали все. Каждого учили доказывать теоремы. И даже если человек не был математиком, он все равно пытался разобраться. Сейчас школьников натаскивают на какие-то стандартные задачи. Доказательство теорем вызывает у них большие затруднения. Это могут делать единицы. На точные науки в школе отводится значительно меньше времени. А объем знаний, который нужно освоить, растет. И в крае немного школ, где углубленно изучают естественно-научные дисциплины.

Читать далее Но нам не так уж важно, выучил ты в школе теорему или нет. Важно, научился ли ты мыслить. Остальному мы научим сами. Есть примеры, когда люди приезжают из деревни, как чистый лист, но со способностями и четким настроем учиться. Один такой парень к третьему курсу стал победителем Всероссийской олимпиады по математике. Поездка в Йошкар-Олу стала первым в его жизни путешествием на самолете за пределы края. Так потом его в Израиль еще отправили на международный этап. Мы объясняли ему, как на самолете лететь. Он окончил у нас магистратуру. Сейчас это специалист высочайшего уровня, и он продолжает работу в крае. Есть "ненормальные" студенты, которые после сдачи экзаменов не идут отдыхать, а задачи решают. Потом именно они и побеждают на мировых олимпиадах по программированию, уезжают работать в Google, JetBrains (крупный разработчик ПО. — Прим altapress.ru). К сожалению, не вся молодежь сегодня готова много трудиться. Учебная программа рассчитана на 54 рабочих часа в неделю — полноценный девятичасовой рабочий день, сюда включены аудиторные и самостоятельные занятия. Далеко не все студенты так занимаются, а специальность сложная. Не просто так у нас нет заочного и вечернего отделений. Без общения с преподавателями не обойтись. Я сразу всем говорю: если вы хотите, чтобы после получения диплома работодатели за вас "дрались", надо учиться. И за многих действительно "дерутся". Сегодня в регионе наш диплом — это бренд. Выпускники кафедры успешно работают не только в крае, но и в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в ИТ-компаниях многих стран мира. — Не так давно несколько СМИ выпустили материалы о том, как живут студенты МФТИ. Там писали, что многие из них сходят с ума от нагрузок и лечатся в специальных учреждениях. — Я не читал, но такое может быть. В МФТИ всегда были очень высокие требования, нагрузки, но образование там дают очень хорошее. Сейчас вообще молодежь пошла, не готовая ко многому. И есть большая разница между тем временем, когда учился я, и сегодняшним. Раньше высшее образование было доступно небольшому количеству людей. Государство устанавливало нормативы по набору студентов, и в связи с этим был более жесткий отбор. Сейчас же почти каждый может пойти в вуз, если у него есть возможность оплатить обучение. Но число людей, имеющих интеллектуальные способности выше среднего, не увеличивается. Да и от самих студентов можно иногда услышать, что им "даром не нужно это образование", и бросили бы они его, если бы не родители. Отсюда и срывы.

Установки из школы

— Сейчас многие регионы России претендуют на статус лучших в области ИТ. Верите ли вы в то, что Алтайский край может стать одним из таких регионов?

— Если вы имеете в виду регион как ведущий мировой центр ИТ-разработок, то в ближайшее время нет. Нужно, чтобы сюда стремились ведущие разработчики, но пока что из Алтайского края талантливые ребята уезжают. Причем даже не после вуза, а после школы. В некоторых из них детям дают установку: "Если остался в регионе, то ты неудачник". И это, как вы понимаете, хорошие школы.

— Но кто-то же остается, пытается сломить эту тенденцию, создает здесь бизнес.

— Да, мы тоже пытаемся. Что касается бизнеса, то не могут же все быть предпринимателями. Чтобы делать большие проекты, нужны мощные коллективы. Время одиночек прошло. Это в 1970–1980-е годы один человек мог написать что-то серьезное, сейчас нет. Максимум он сделает игру или другую программу для смартфона. Да, Денис Газукин ("Митра", Freematiq), Дмитрий Старостенков ("Энтерра") пытаются замотивировать людей оставаться здесь. Но еще важно, чтобы регион перестал быть депрессивным.

— А что его может вывести из числа депрессивных?

— Наверное, в том числе и информационные технологии могут это сделать. Туризм, я думаю, сам по себе вряд ли. Понятно, что у нас сельскохозяйственный регион, многие промышленные предприятия закрылись. Если Алтайский край когда-нибудь и станет ведущим в ИТ, то точно не в ближайшее время. Это увидит другое поколение, не мое. Хотя я могу и ошибаться. В ИТ-области все меняется очень быстро, и предпосылки к развитию есть. Из-за невысокого уровня зарплат некоторые компании открывают здесь свои филиалы (например, "Сбертех"). Но для гармоничного развития региона этого мало.

Как учили программистов в СССР

О легендарной кафедре — Наша кафедра существовала уже в 1972 году, когда я пришел преподавать в АлтГТУ. Тогда была специальность "прикладная математика". Процентов 60 дисциплин, которые тогда преподавались, были математическими, а процентов 40 — программистские. В 1986 году появилась специальность "программное обеспечение в вычислительной технике" (ПОВТ), мы переориентировались на нее. Большинство наших выпускников шли работать программистами, а не специалистами в области математики. Остальные кафедры университета, связанные с ИТ, создавались на базе нашей. Бывает, нам звонят из компаний и говорят, что хотят видеть наших выпускников в оптовом бизнесе или в продажах, потому что те, кто учится на соответствующих специальностях, их не устраивают. Программирование, математика дают определенный склад ума, учат анализировать и систематизировать. О наборе и распределении — Программистов не хватало всегда. В 1970–1980 годы был госзаказ и распределение выпускников. Мы набирали 75 человек в год. Интересно, что девушек среди них было больше, чем парней (сейчас на курсе бывает всего четыре-пять девушек). Спрос на программистов был очень большой. К нам приезжали представители заводов, они "бились" за наших студентов. На крупных предприятиях создавались вычислительные центры, их надо было кому-то обслуживать. Об ЭВМ и перфокартах — В 1970-х ЭВМ в политехе занимали две большие комнаты по 80–100 кв. метров каждая. Программы записывали на перфокартах — карточках из плотного картона. На них выбивали отверстия, машина их считывала. Если студент успевал отладить одну программу за семестр, это считалось очень хорошо. Перфокарты складывались в строго определенном порядке. Случалось, что студент нес их к ЭВМ и по пути ронял пачку. Они все перемешивались, приходилось начинать всю работу заново. Если же в программе обнаруживалась ошибка, то нужно было найти соответствующую карточку и заменить ее.

Блиц-опрос

— Почему вы остались жить в Алтайском крае?

— Я родился в Украине. Когда пришло время поступать в вуз, как раз создавался Академгородок в Новосибирске. Романтика! Мы с друзьями решили сюда приехать. Потом по распределению попал в Барнаул, здесь и остался.

— Интересуетесь ли вы чем-то из гуманитарной сферы?

— Глубоко нет. Но в свободное время читаю книги по истории, мемуары. На пляже люблю почитать легкие детективы. Правда, пользуюсь букридером, не бумажными книжками.

— Вы смотрите в цифровое будущее с оптимизмом?

— Никаких опасений на этот счет у меня нет. Технический прогресс был, есть и будет. Не нужно вставать на путь тех, кто крушил станки при зарождении капитализма. Да, есть негативные последствия прогресса. Раньше меня могли ограбить в подворотне и отобрать деньги, имеющиеся в кармане, а теперь могут украсть все деньги со счета. Но зато хоть по голове не дадут.

— Считаете ли вы себя строгим преподавателем?

— Вообще-то, нет. Но лучше спросите у студентов. Просто так оценки я не ставлю, пытаюсь чему-то научить, потому должники у меня есть. Да и мои предметы одни из самых трудных. Студенты не всегда считают хорошим того, кто просто так ставит оценки. К объективности они относятся с уважением.

Досье

Семен Аврамович Кантор родился 5 января 1947 года в Украине. В 1969 году окончил НГУ по специальности "математика", а в 1972 году — аспирантуру в Вычислительном центре Сибирского отделения академии наук СССР и пришел работать в А­лтГТУ на кафедру прикладной математики, в 1987 году стал ее заведующим. Кафедра курирует направление "Программная инженерия".

Семен Кантор — кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 130 научных и учебно-методических работ. Принимал участие в разработке и внедрении автоматизированных систем на предприятиях края. В 2015 году был признан лучшим преподавателем АлтГТУ, по мнению студентов.

Женат, воспитал сына. Выходные проводит на даче: "Я езжу на дачу не потому, что сильно ее люблю. Для меня это способ отойти от компьютера, провести время на природе".

Факт

АлтГТУ — единственный вуз за Уралом, студенты которого выигрывали золотую и серебряную медали на чемпионате мира по программированию.